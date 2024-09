Milano raccolta firme contro Area C nel weekend | È solo l’ennesima gabella l’ambientalismo non si ottiene così

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024)– Non si fermano le polemiche sull’idea di estendere il pagamento del ticket sull'C aanche nei fine settimana. La misura potrebbe diventare realtà entro la fine del 2024 o al più tardi entro l’inizio del 2025. Questa volta a schierarsil’ipotesi è l'assessore a Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente: “Nonostante le proteste e le perplessità di commercianti e cittadini che quotidianamente dall'hinterland e dalla Lombardia si spostano versoper lavoro, il sindaco Sala non sente ragioni e decide di imporre il ticket sull'C anche nei. Una scelta che non condivido nel merito". Per Lucente quella di Palazzo Marino è una strategia “che non porta da nessuna parte”. “L'ambientalismo non sicon continue multe e sanzioni nei confronti degli automobilisti” incalza l’assessore lombardo.