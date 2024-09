L' Italia è viva viva l' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 6 settembre 2024) Spalle al muro, come sempre. Senza margine d'errore e anche senza troppa fiducia intorno perché il ricordo di Berlino era tutt'altro che svanito. Senza niente, insomma. Eppure l'si Spalletti ha preso quel niente, o quel pochissimo, e ne ha fatto qualcosa di memorabile. Il trionfo al Parco dei Principi contro la Francia presuntuosa di Deschamps non cambia la storia di un 2024 che verrà ricordato per l'umiliante Europeo vissuto in Germania, però spiega che qualcosa di giusto è stato fatto. Non aveva senso bruciare il commissario tecnico sull'altare di quella delusione. La Figc ha resistito alla tentazione di azzerare tutto e ripartire e i fatti hanno dato ragione. E' presto per trarre conclusioni definitive, però a Parigi gli azzurri avevano tutto contro compreso il suicidio perfetto del gol incassato a freddo.