L’autonomia differenziata Attilio Fontana va alla guerra Contro-ricorso alla Consulta per opporsi a Sardegna e Puglia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Intornolegge sulè destinata a consumarsi unanon più solo politica ma anche legale, in punta di diritto, tra le Regioni. Il governatore lombardoha infatti dato mandato all’avvocatura regionale di predisporre una costituzione in giudizio davantiCorte Costituzionale per difendere la legge messa a punto dal ministro Roberto Calderoli dai ricorsi già presentati da Alessandra Todde e Michele Emiliano, presidenti, nell’ordine, delle Regioni, per chiederne invece l’annullamento per presunta illegittimità. Nel dettaglio, la Lombardia presenteràun atto "ad opponendum" per contrastare l’azione dei due governatori contrari e affiancare, invece, il Governo. La costituzione "ad opponendum" sarà approvata dall’esecutivo di Palazzo Lombardia già nella seduta di Giunta di lunedì.