La versione di Boccia su La7 | dalla telefonata rubata alle altre donne e la richiesta di scuse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “No, non sono contenta, assolutamente, lui meritava quel posto, è una persona molto competente, secondo me anche una brava persona“. Maria Rosariacommenta così – nell’intervista concessa a In Onda su La7 – le dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura. Per la 41enne al centro dello scandalo che ha travolto l’ormai ex ministro, Sangiuliano “si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire“. Ha sbagliato a lasciare? “Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica era necessario, però poteva non farlo, dicendo la verità fin dall’inizio”, risponde nell’intervista. “Se il ministro” Sangiuliano “avesse detto la verità, non sarei qui. Ho solo rettificato le bugie del ministro. E continuo a farlo, purtroppo. Se sono una spia? Assolutamente no.