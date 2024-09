La deriva immorale della sinistra che un tempo era anti imperialista e ora rossobruna

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 6 settembre 2024) I titolisti del Manifesto, eredi di una tradizione gloriosa, stanno toppando alla grande. Non si tratta di errori giornalistici, ma di orrori morali. Ieri la fotonotizia con l’immagine di Volodymyr Zelensky era sormontata dal titolone “Il gattopardo”. A parte la cialtronata di non mettere la maiuscola visto che è chiaro che volevano riferirsi al principe di Salina, cioè al “Gattopardo”, la vergogna sta proprio nel concetto. Il riferimento, esplicitato nel sommario, era alla sostituzione di diversi ministri del governo ucraino, fatto sul quale è molto difficile farsi opinioni chiare. Anna Zafesova, una che sa di cosa parla, sulla Stampa ha spiegato che ci sono diverse chiavi di lettura per spiegare questi cambi nel governo, ivi compresa quella di un rafforzamento del potere del presidente ucraino in una fase delicatissima. Come dargli torto.