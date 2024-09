Famiglie alle prese con il dilemma Case Green | Vendere o ristrutturare? Le cifre che cambiano tutto

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 settembre 2024)con il: "?" LecheSi parla tanto di sostenibilità e risparmio energetico, ma con la nuova Direttivale parole diventeranno presto fatti concreti. Ecco qualche consiglio su come non farsi trovare impreparati. La Direttivaè una di quelle novità che stanno per cambiare il panorama dell'efficienza energetica nelle nostre. L'Europa si muove seriamente verso la riduzione dell'impronta ecologica e ora tocca a noi, in particolare ai proprietari di, fare la nostra parte. L'Italia, con i suoi edifici spesso un po' datati, dovrà rimboccarsi le maniche. Ecco cosa potrebbe cambiare e come possiamo affrontare al meglio questo passaggio. Un primo passo fondamentale è farsi un'idea chiara dell'impatto che questa direttiva avrà sulle nostre abitazioni.