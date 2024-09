Erik ten Hag torna a sorpresa nella sua vecchia squadra mentre la crisi del Manchester United si aggrava!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) 2024-09-06 10:57:14 Ecco quanto riportato poco fa: Una mossa audace in mezzo alla crescente tensione I problemi delsembranorsi, e proprio quando la pressione non potrebbe essere più alta,ten Hag ha fatto una mossa inaspettata: èto al suo vecchio club, FC Utrecht. In un momento in cui la sua leadership è sottoposta a un intenso esame, la decisione di Ten Hag di gestire un testimonial match nei Paesi Bassi ha sollevato molte domande. Si tratta di una breve tregua o di un segnale di problemi più profondi? Tra la frustrazione dei tifosi, Ten Hag si occuperà di unadi ex Giocatori dell’Utrecht in una partita speciale. Con la stagione deliniziata in modo difficile, questo ritorno ha fatto sì che i tifosi si interrogassero sul futuro.