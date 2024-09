Doppia offerta 45 1 Cowboys per vincere o 35 1 Browns per vincere

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 6 settembre 2024) 2024-09-06 14:25:44 Il web non parla d’altro: Tifosi della NFL nel Regno Unito, ascoltate! Paddy Power offre a tutti i nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta la possibilità di richiedere un’esclusivadi benvenuto prima della partita Dallascontro Clevelanddi domenica 8 settembre 2024. Questaconsiste in 45/1 sulla vittoria deio 35/1 sulla vittoria dei! Per richiedere una di queste due offerte, basta cliccare sul link sottostante e seguire le istruzioni sullo schermo, e il gioco è fatto! AnteprimavsI Dallasaffronteranno i Clevelandnella settimana 1 della stagione NFL 2024. Questa partita vede due squadre forti desiderose di iniziare la stagione con una vittoria.