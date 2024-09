Da leggere solo se li si ama davvero

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024)chi amai gatti può capire i gatti. Sembra un sillogismo, ma è così. O li si ama, oppure no. Non c’è una mezza misura nei confronti di questi antichissimi felini che, per comunicare, usano vari vocalizzi (più di sedici), le fusa, le posizioni del corpo e i feromoni. Lo confesso. Dopo la morte della mia amatissima Duchessa, una gatta norvegese delle foreste, mai pensavo che avrei adottato un’altra micia. Quando ho incrociato Camilla, però, una certosina dagli occhi giallo-arancio, me ne sono innamorata perdutamente. Perché è così che accade: si perde la testa per un animale domestico.