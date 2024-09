Consigli per una vacanza all’insegna del gusto sull’Altipiano del Renon

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nonostante la latitudine suggerisca il contrario, Bolzano in estate raggiunge temperature folli, forse addirittura superiori alle soffocanti Bologna e Milano. Certo, i bolzanini che desiderano fuggire l’afa hanno l’imbarazzo della scelta in quanto a località montane raggiungibili con un breve viaggio in macchina o in treno. Esiste però una possibilità ancora più rapida e a portata di mano, esattamente a dodici minuti di funivia. Per chi arriva da fuori, è abbastanza stupefacente scoprire che in piazza Walther, nel pieno centro del capoluogo altoatesino, parte un moderno impianto di risalita che collega la città all’Altipiano del, la montagna per eccellenza per gli abitanti di Bolzano.