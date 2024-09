Bologna tour de force fino a gennaio Ventotto partite tra Europa e campionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il conto alla rovescia dice meno otto: all’inizio delde. Vincenzo Italiano avrà otto giorni per lavorare e neppure con la squadra al completo prima di entrare nel vortice die Champions League, che comporterà rotazioni, gestione, allenamenti scaglionati tra chi farà differenziato per recuperare le forze dall’impegno sostenuto e chi lavoro regolare in vista di quello successivo. Il tutto tra un viaggio e un altro. Saranno 28 gli impegni dei rossoblù sui tre fronti da qui a fine, considerando pure l’impegno di Coppa Italia per gli ottavi ancora da definire, in programma a inizio dicembre. Quattro sfide sono in programma solo tra il 14 settembre a Como e fine mese: con Shakhtar, la trasferta di Monza e la gara casalinga con l’Atalanta per provare a ripartire ine iniziare con il piede giusto l’avventura europea.