Arrestato il papà del 14enne autore della strage a scuola in Georgia | l’arma usata era un dono di Natale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – È statoil padre dello studente di 14 anni, finito in carcere due giorni fa perché ritenutosparatoria in un liceo in, la Apalachee High School di Winder, in cui sono state uccise quattro persone, due insegnanti e due alunni di 14 anniregalata dalL’uomo, 54 anni, avrebbe regalatoda guerra lo scorsoal figlio, allora 13enne. Lo ha raccontato il giovane agli investigatori. Secondo quanto riporta la Cnn, il genitore ha riferito di aver acquistato il fucile in stile Ar usato nella, mesi dopo che le autorità avevano contattato il giovane e la famiglia per indagare su minacce di sparatoria afatte online. Indagini poi chiuse per l'impossibilità di provarle. Padre e figlio in quell’occasione erano stati interrogati.