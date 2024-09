Wizz Air lancia la prima tratta intercontinentale low cost | Biglietti da 9999 euro Ecco la destinazione prescelta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arriva il primo volo low. Arlo è la compagnia unghereseAir, che ha proposto, a partire dal 2 giugno 2025, un nuovo collegamento da Malpensa ad Abu Dhabi alo di 99,99. Una cifra abbastanza bassa considerando il viaggiodi oltre sette ore. Ma non è solo questo il motivo per cui la notizia ha attirato la curiosità dei possibili viaggiatori. L’annuncio diAir, infatti, segue le dichiarazioni di Eddie Wilson, amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair, che aveva definito incompatibile l’offerta lowcon qualsiasi collegamento a lungo raggio. “Se guardiamo ai nostri principali concorrenti nel settore low, EasyJet non cresce più,Air cerca di competere con noi ma non tiene il passo con la nostra espansione”, aveva poi aggiunto il dirigente a La Stampa.