Vinicius sarà anche infantile ma sul razzismo ha ragione la Spagna non neghi il problema El Paìs

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Se la mia pelle fosse dello stesso colore di quella diJr. e un centinaio di sconosciuti mi chiamassero ogni giorno ‘negro’ mentre vado al lavoro, forse penserei che, in realtà, vivo in un Paese razzista. Non totalmente razzista, ovviamente (non so nemmeno se quel paese esiste, e intendo uno in cui lo sono tutti i suoi cittadini, o almeno una grande maggioranza), ma deve o può esserci delin una società che normalizza gli insulti razzisti a un giovane nero e non li condanna con assoluto disprezzo, senza mezze verità o falsi dilemmi, non importa se gioca a calcio nel Real Madrid o installa pannelli in cartongesso al Paco Mirandilla y Hermanos S.L.”. Comincia così l’editoriale di Rafa Cabeleira sul, per l’ennesimo “caso”. Non nascondiamoci, scrive El. Siamo razzisti proprio perché ci offendiamo quando lui ce lo rinfaccia.