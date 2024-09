Uso eccessivo degli smartphone | una bomba a orologeria per il nostro cuore

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’uso smodato e compulsivo delresta un pericoloso attentato alla nostra salute Era stato appena assolto dall’accusa di provocare lo sviluppo di tumori al cervello, che l’usodel cellulare ora potrebbe essere associato al rischio di far insorgere malattie cardiovascolari. Questo legame, emerso in alcuni studi in correlazione in particolare nei fumatori incalliti e negli individui con diabete, attribuibile in parte ad alcune condizioni più frequenti che portano anche alla perdita di sonno e un disagio psicologico. L’ultimo studio sulle malattie da uso smodato del cellulare – Cityrumors.it – Il pericolo delle radiofrequenze Una delle discussioni più accese e dibattuteultimi anni, mai veramente finita, è quella che riguarda gli effetti dell’esposizione del corpo umano alle radiofrequenze emesse dai telefoni cellulari.