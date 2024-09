Tappa 19 Vuelta 2024 | altimetria percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Maetzu, 5 settembre– Mikel Landa abdica nella lotta alla maglia rossa nella. Lo scalatore spagnolo segna il passo e perde oltre tre minuti nella diciottesimavinta da Berrade - per un altro storico successo della Kern, su Schmid e il compagno Miquel - dicendo così addio alla top five in classifica e andando incontro a una giornata di crisi nera. Discutibile, inoltre, la scelta della squadra che ha intimato all’italiano Cattaneo di lasciare la fuga, quando era nel gruppo di testa e si stava giocando la vittoria di, per aspettare il capitano che era staccato di quasi dieci minuti e già in enorme difficoltà.