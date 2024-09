Sul red carpet di Joker Folie à Deux Lady Germanotta incanta tutti con un beauty couture | trucco da diva noir e headpiece in puro stile veneziano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo il look bon ton anni ’40 per il photocall diurno al Lido,Gaga eleva al massimo il tasso glam di Venezia 81 con outfit elook spettacolari scellti per il redserale. Con l’abito nerofirmato Dior, la star 38enne sfoggia undi Philip Treacy a effetto maschera veneziana, corredato daldapiù bold – e chic – visto fin qui. A fare scena è anche l’incredibile radiosità della star 38enne. Che si presenta, innamorata più che mai, con il compagno Michael Polansky e anello di fidanzamento in vista.