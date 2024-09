Scandalo dossier Gasparri | Chiedo le dimissioni di Cafiero De Raho dalla Commissione Antimafia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il casoaggio tiene banco dopo la richiesta della Procura di Perugia -rifiutata dal gip- degli arresti domiciliari per l’ex pm Antonio Laudati e del tenente della Gdf Pasquale Striano. Rifiuto che ha innescato l’appello e il ricorso al Riesame, con l’invio da parte del procuratore Raffaele Cantone di nuova e folta documentazione alla. La documentazione è arrivata ed è ingente. I nomi di nuovi spiati, gli incontri tra gli “spioni” e le telefonate tra funzionari. Emergonono ulteriori abusi., come rivela il Tempo. C’è di tutto nelle nuove carte dell’inchiestaaggio: più di diecimila pagine, compresi gli allegati, trasmesse lunedì mattina dal procuratore. Aveva avvertito Cantone che l’indagine non si chiuderà molto presto.