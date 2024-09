Rissa e accoltellamento a Bologna | l’ombra del bullismo dietro all’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – C’èdelallache è sfociata nell’omicidio di un ragazzino di 16 anni, ieri sera in via Piave a. Il ragazzo italiano che ha ucciso il coetaneo, colpendolo con un singolo fendente al petto, pare covasse un forte rancore verso quell’adolescente che incontrava spesso al parco del Velodromo, una manciata di alberi, giochi e verde tra i casermoni della zona residenziale a pochissima distanza dall’ospedale Maggiore. I due si conoscevano, insomma, e pare non andassero proprio d’accordo. L’accoltellatore covava molta rabbia verso quel ragazzino di origine straniera, figlio di una famiglia immigrata in Itali. Tanto che in passato aveva presentato anche una denuncia contro quella che oggi è la vittima dell’omicidio.