Protesi rubata lo sfogo della donna | Firenze è irriconoscibile ma tanti si sono attivati per trovarla Grazie

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 - "colpita da tanta solidarietà, tante persone siattivate per cercare di ridare la "gamba" a mio marito". Così Angela Ranieri, la 37enne che vive in Svizzera, ringrazia tutti coloro che le stanno dando una mano. Lei spera ancora che qualcuno possa trovare laportata via nella notte tra sabato e domenica. E' stato un risveglio bruttissimo, quello di domenica scorsa, per una coppia di turisti che vengono dalla Svizzera, per la precisione Lucarno e, dopo un viaggio lungo lo Stivale, sifermati a. Durante la notte tra sabato e domenica, i ladri hanno infranto il finestrino del loro veicolo e hanno portato via tutto quello che c'era dentro compresa ladel marito senza una gamba. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.