Precari della scuola quest’anno dell’incarico non si vede ancora traccia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Leonardo Botta Sono stato, per fortuna per poco tempo, docenteo. Ricordo qualche estate passata a spulciare i bollettini dell’ufficio scolastico territoriale, al fine ricavare proiezioni in merito all’incarico di insegnamento annuale che mi sarebbe potuto essere affidato per l’anno scolastico successivo. La stessa trafila la stanno seguendo, ora come ogni anno, migliaia di insegnanti; e stanno subendo le stesse ansie nell’attesa di conoscere la sede d’incarico e nella speranza che prima o poi arrivi l’agognata immissione in ruolo.