Monza preghiera islamica all’oratorio estivo | Questo quartiere è multietnico

(Di giovedì 5 settembre 2024)- Un ‘esperimento’ nel segno dell’inclusione, una nuova frontiera nel mondo cattolico. Quest’annoFrassati di Cederna, grande periferia di, i momenti religiosi e dinon sono stati più appannaggio solo della liturgia cattolica, ma sono stati possibili anche per i bambini e gli animatori di fede musulmana. Giusto ieri è stato l’ultimo momento di, in questa settimana extra di oratorio feriale che è in corso dal 2 al 7 settembre. “Ho assunto questa scelta perché l’oratorio deve essere una casa di accoglienza per tutti – spiega Davide Forte, responsabile dell’oratorio Frassati di Cederna –.è uneccezionalmente, dove c’è una compresenza interculturale notevole. Noi in oratorio feriale abbiamo anche tanti bambini e ragazzi musulmani, circa 40 in tutto (su 570 totali).