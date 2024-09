Milan Fonseca ma che fai? Concede quattro giorni di riposo nonostante i risultati negativi!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 5 settembre 2024), Pauloha deciso diredialla squadrail periodo diPauloha deciso diredialla squadra – decimata dagli impegni nazionali – per poi ricominciare con gli allenamenti lunedì. Certo che è una scelta un po’ azzardata, visto che il tecnico e i giocatori sono finiti nel mirino delle critiche a causa di un inizio campionato a dir poco disastroso. Ilsta viaggiando in acque tutt’altro che tranquille e certo, i giocatori hanno bisogno di, ma in un momento così delicato, forse sarebbe stato meglio sfruttare questa pausa per cercare di risolvere le lacune, specialmente quelle in fase difensiva., invece, ha concesso ben 4dialla squadra. Cosa che di solito si fa per dare un riconoscimento.