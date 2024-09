Maria Rosaria Boccia racconta la sua versione Sangiuliano è sotto ricatto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - "Vi dico tutto sul caso, il ministro è". È il titolo dell'intervista cheha rilasciato a La Stampa, di cui il sito del quotidiano pubblica un primo estratto. L'imprenditrice di Pompei, diventata nota alle cronache per la vicenda che la coinvolge assieme al ministro della Cultura, Gennaro, offre la sua ricostruzione dei fatti, dopo quella resa danell'intervista di ieri al Tg1. "Io eci siamo conosciuti il 5 agosto", esordisce. "Lo accompagnavo da consigliera per i grandi eventi". E sulle trasferte spiega: "Ho sempre saputo che pagava il ministero come possonolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria". E ancora: "Il ministro ha divulgato informazioni non corrette". "Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe".