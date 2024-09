La Promessa su Canale 5 anticipazioni settimanali dal 7 al 13 settembre 2024 | Maria viene ritrovata Pia e Dieguito in pericolo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 5 settembre 2024) LeLain onda dal 7 al 13si preannunciano ricche di colpi di scena. Riflettori puntati su, che verràma sarà tormentata dai ricordi del rapimento, e su Jana, che con una confessione “di troppo” finirà per mettere inPia e suo figlio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Latrame dal 7 al 13Nelle prossime puntate della soap spagnola ampio spazio alle vicende di, che tornerà alla villa sana e salva dopo essere stata rapita e richiusa in una grotta dal folle Valentin. Dopo molte ore di angoscia – durante le quali la servitù temerà il peggio – tutto si risolverà per il meglio grazie a un ricordo di Alonso. Il compagno di Cruz ricorderà che nei pressi della tenuta ci sarà una grotta, e proprio all’interno di questa verràla domestica.