Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere episodio 4 | clip presenta Tom Bombadil

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il: Glidel4:TomPrime Video ha pubblicato la primadel quartodi domani della seconda stagione Il: Glidel(qui la recensione), e introduce un personaggio che i fan dell’opera di J.R.R. Tolkien aspettavano di vedere portato in vita sullo schermo da molto tempo. Nella, vediamo lo Straniero mettersi nei guai quando cerca di estrarre un ramo da un albero per costruire il suo bastone da mago. In un momento che ricorda Merry e Pipino che cadono in balia del Vecchio Salice nel libro, lo Straniero viene intrappolato e consumato dall’albero finché il vecchio Tom(Rory Kinnear) non arriva in soccorso.