Il maltempo travolge l’Italia Da Aosta a Bari frane e allagamenti un disperso nel torinese

(Di giovedì 5 settembre 2024) Difficile negare il cambiamento climatico davanti a così repentini cambi del meteo. Dopo il caldo torrido dei giorni scorsi, su diverse zone del– da Nord a Sud, daa Catania – un’ondata diha causatoed esondazioni. E si teme anche per la vita di un uomo di 58 anni, residente a San Francesco al Campo, nel, che èda questa mattina a seguito della piena del torrente Orco. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo era ai comandi di un trattore e stava eseguendo delle opere di disboscamento sulla riva del torrente a Feletto, quando la piena lo ha sorpresondo il mezzo., strade allagate che diventano torrenti e fiumi esondati I nubifragi erano previsti ma non forse la violenza con cui le perturbazioni hanno sferzato strade – diventate come fiumi – e città.