Il legame inequivocabile tra il cambiamento climatico e la siccità in Sicilia e Sardegna

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Il lago di Pergusa è un pittoresco bacino idrico dalla forma ellittica situato a pochi chilometri da Enna, nell’entroterrano. È un lago endoreico, privo di immissari o emissari, alimentato solo dalle acque piovane e di falda. Acque che, per via di un meccanismo naturale di autodepurazione fondato sulla presenza di solfobatteri fotosintetici anaerobi, a volte assumono un colore rossastro o violaceo. Da lì il soprannome “lago di sangue”. Il lago di Pergusa è circondato da un’aura di fascino e mistero in grado di stimolare la genialità degli scrittori e dei poeti che si studiano a scuola. Ovidio, per esempio, nelle “Metamorfosi” lo definì un luogo di «primavera eterna». Proserpina, secondo il mito, fu rapita da Plutone proprio mentre raccoglieva i fiori sulle rive di questo lago, una piccola oasi di biodiversità.