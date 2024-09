Germania l’istituto Ifo azzera le stime di crescita del pil 2024 Il sindacato Ig Metall tratta con Volkswagen sulla riduzione dei costi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mentre il governo Scholz annaspa dopo i risultati delle regionali che in Turingia e Sassonia hanno premiato l’estrema destra, l’economia tedesca non riesce a riprendersi. A due giorni dall’annuncio choc di Volskwagen, che non esclude di chiudere qualche stabilimento in patria,di ricerca Ifo ha tagliato lesul Pil, portando le previsioni diper ila zero. Dopo che nel 2023 il Paese era scivolato in recessione. “L’economia tedesca è bloccata in una crisi, con fattori sia economici che strutturali che hanno un impatto negativo. Dopo un calo dello 0,3 per cento l’anno scorso, il Prodotto interno lordo aggiustato per i prezzi registrerà probabilmente quest’anno una stagnazione“, si legge in una nota. La stima è stata rivista al ribasso di 0,4 punti percentuali per quest’anno e di 0,6 punti percentuali per il 2025.