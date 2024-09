G7 Lavoro appuntamento a Cagliari per il piano d' azione sull' Ia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il "d'per l'adozione umano-centrica di un'intelligenza artificiale sicura, protetta e affidabile nel mondo del" è l'obiettivo principale del G7e occupche si terrà adall'11 al 13 settembre 2024. L'ambizione è quella di passare all', dopo i principi guida adottati dal G7 Giappone con il processo di Hiroshima'intelligenza artificiale, lo scorso anno. Arrivare ad impegni concreti che i diversi paesi possano declinare in interventi adeguati ai diversi contesti nazionali. Inoltre, al centro dei lavori ci sarà la definizione dei principi di policy per un mondo delresiliente in società che invecchiano e und'per migliorare le condizioni dinel settore dell'assistenza. Il terzo tema fondamentale sarà quello delle competenze e dei sistemi di apprendimento permanente.