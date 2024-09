Francia Macron nomina primo ministro il repubblicano Michel Barnier

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il presidente francese Emmanuelhatonuovo. L’annuncio dell’Eliseo è arrivato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 settembre, dopo quasi due mesi di impasse seguiti alle elezioni legislative anticipate del 30 giugno e 7 luglio. “Questa– si sottolinea nella nota – arriva dopo un giro di consultazioni senza precedenti durante le quali, in conformità con il suo dovere costituzionale, il presidente ha assicurato che il premier e il governo che verrà rispetteranno le condizioni per essere il più stabile possibile e si darà la possibilità della coalizione più larga”., 73 anni,durante la presidenza Sarkozy, più volte commissario europeo e capo negoziatore dell’Ue per la Brexit, è un esponente di Les Républicains, partito di centrodestra. Laarriva in un momento di forte tensioni nella politica francese.