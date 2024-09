FOTO – Thuram inseparabile dall’Inter | altro che avverarsi in Francia-Italia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Alla vigilia diMarcusritrova due compagni dell’Inter. Il legame resta forte anche a Parigi, dove domani sera saranno avversari. AVVERSARI AMICI –, prima sfida del girone di Nations League del gruppo B, metterà Marcurscontro ben tre calciatori dell’Inter. Come l’attaccante francese, infatti, anche i tre nero-azzurri convocati – Davide Frattesi, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni – dovrebbero partire titolari nel match di domani sera. Ma anche se dentro al rettangolo verde del Parco dei Principi i quattro calciatori dovranno essere avversari per una sera, fuori vige come sempre l’armonia. Anche alla vigilia di, infatti, il gruppo nerazzurro resta coeso, come dimostra uno scatto pubblicato sui social direttamente da Marcus