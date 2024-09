Formazioni ufficiali Scozia-Polonia Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di UEFA. Un solo punto per le due compagini all’ultimo Europeo, ma tanta voglia di ripartire e di tornare a calcare palcoscenici importanti. La squadra di casa partirà leggermente favorita, ma nel complesso si preannuncia un incontro aperto in cui tutto può succedere. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di giovedì 5 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.