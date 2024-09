Entrate tributarie in aumento del 62% nei primi sette mesi Ma deludono i versamenti Irpef degli autonomi | 11 miliardi in meno sul 2023

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Al ministero dell’Economia, dove si lavora al Piano strutturale di bilancio di medio termine atteso in consiglio dei ministri la prossima settimana, quel dato era molto atteso. Non perché leregistrate dal dipartimento Finanze neidell’anno potessero nascondere “tesoretti” da spendere in manovra, ma perché avrebbero potuto migliorare i dati del 2024 e magari consentire qualche spesa discrezionale di qui a fine anno. Giovedì a metà giornata è uscito il bollettino aggiornato con le cifre di luglio, quando imprese esono andati alla cassa per versare saldo e primo accontoe Ires. Il bicchiere è mezzo pieno: 328,3diaccertate, pari a 19,2in più (il 6,2%) rispetto allo stesso periodo del. Una crescita che, se viene annualizzata, supera le previsioni del Documento di economia e finanza.