Duplantis vince anche sui 100 metri | sfida Warholm e lo batte in 1037 VIDEO

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il talento di Armand “Mondo”non ha limiti. Continua ad ammazzare i record nel salto con l’asta, sua specialità, ma non è affatto male nenegli altri “rami” dell’atletica. Ieri sera ha partecipato ad un’esibizione a Zurigo dove hato un’altra eccellenza scandinava: l’olimpionico nonché primatista mondiale dei 400, il norvegese Karsen. Lo hato sui 100. E ha vinto. Il Times racconta la gara: “Il saltatore con l’asta Mondoviene raramente battuto e ha superato l’ostacolistanell’attesissima gara di esibizione dei 100di mercoledì a Zurigo, che ha riunito i due detentori del record mondiale in un evento neutro. Lo svedeseè stato il più veloce ad uscire dai blocchi e ha chiuso con un tempo di tutto rispetto, 10,37 secondi, mentre il norvegeseè rimasto in scia e ha fatto segnare 10,47.