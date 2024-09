Beetlejuice Beetlejuice le opinioni della redazione sul film di Tim Burton

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) Redattori a raccolta anche per Beetleuice, il sequel firmato da Timcon Michael Keaton, Winona Ryder e le news entry Jenna Ortega e Monica Bellucci, che arriva in sala dopo aver aperto la Mostra di Venezia. Un sequel rischioso, ma un sequel riuscito. Di questo vi abbiamo parlato da Venezia ed emerge dalledei nostri redattori su, il nuovodi Timche riporta in scena lo spiritello porcello del discutibile titolo italiano che ebbe il primo capitolo all'uscita. Oltre al regista e il compositore Danny Elfman, che caratterizzano l'ossatura stilistica dell'opera, torna buona parte del cast originale, dal mattatore Michael Keaton a Winona Ryder, ma con aggiunte di richiamo come Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe. Ecco come è stato accolto dai nostri redattori al Lido di Venezia. La recensione