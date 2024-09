Bastoni in dubbio per Francia-Italia | 2 +1 opzioni per Spalletti – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Alessandroè ancora inper il primo match di questa edizione di Nations League tra. Tre sono le possibilità a disposizione del tecnico Lucianoin vista della sfida. LA SITUAZIONE – Alessandronon è ancora certo della sua presenza nell’incontro tra, match d’esordio per le due squadre in quest’edizione della Nations League. Il difensore dell’Inter, alle prese con un affaticamento muscolare verificatosi in occasione dell’ultima gara di Serie A tra i meneghini e l’Atalanta, non è al meglio ma potrebbe essere rischiato per la sfida contro i transalpini.pronto per? Un ragionamento TRE IPOTESI – La presenza o meno dinell’11 titolare della squadra di Luciano, contro la, complicherebbe i piani del tecnico toscano in merito al reparto difensivo.