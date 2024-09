Aumentano arrivi e presenze Dati in calo in Italia ma non alla Spezia Influencer e congressi per crescere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) La, 5 settembre 2024 – Un aumento del 5,13% degli, e del 5,54% dirispetto al 2023, con una aumento vertiginoso degli incassi della tassa di soggiorno: da gennaio a luglio incassati 1.465.121,75 euro, con un aumento di oltre duecentomila euro, che significano all’incirca oltre 580mila visitatori nei primi 7 mesi dell’anno, al netto dei minori sotto i 14 anni e di chi soggiorna per più di 5 notti, che la tassa non la pagano. Sono numeri confortanti, quelli presentati dal Comune dellasul turismo. Il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia hanno fatto il punto sui primi sette mesi dell’anno, annunciando le attività e gli eventi autunnali di settore. “Al 31 luglio sono state quasi 600mila le notti passate in città: un incremento importantissimo che segna un ulteriore passo verso la destagionalizzazione del turismo.