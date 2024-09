Vicchio vandali distruggono la ‘panchina inclusiva’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024)(Firenze), 4 settembre 2024 – Attoco a, dove è stata distrutta la 'Panchina inclusiva'. Dopo le verifiche tecniche del caso, appurato che la devastazione è stata causata da un atto di inciviltà, il Comune ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti ai carabinieri. La panchina inclusiva è stata infatti trovata completamente divelta e distrutta. Il sopralluogo tecnico effettuato nella mattina ha escluso che la causa del danneggiamento potesse essere in alcun modo un cedimento strutturale da difetti di costruzione, comprovando quindi che si è trattato di un attoco. Non solo, è emerso che per procurare un tale danno e di tale portata, siano state utilizzate anche attrezzature atte ad esercitare una forte pressione.