Usa Kennedy appoggia Trump ma un giudice lo obbliga a mantenere il suo nome sulle schede

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Undello Stato Usa del Michigan ha stabilito che ildel candidato indipendente alla presidenza, Robert F.Jr., dovra’ restaredelle elezioni in programma a novembre, nonostante la decisione di quest’ultimo di ritirare la propria candidatura ere il repubblicano Donaldnegli Stati determinanti per l’esito del voto. Arriva l’ennesima, incredibile decisione di un magistrato americano che, di fatto, rischia di alterare il voto e va oltre la volontà di un candidato di ritirarsi. I ricorsi diGiudici di due stati Michigan e Wisconsin, hanno già stabilito chenon possa cancellare il propriodalla scheda: un pronunciamento che di fatto segna una sconfitta per, che rischia così di perdere voti cruciali in quegli Stati chiave.