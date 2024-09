Tappa 18 Vuelta 2024 | altimetria percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Santander, 4 settembre– Come da pronostico Kaden Groves si è impossessato della diciassettesimadella. Arrivo in volata a Santander, dopo che una fuga a quattro è stata ripresa nel finale, e senza Van Aert l’australiano ha avuto vita più facile per battere Pavel Bittner, Vito Braet, Pau Miquel e Corbin Strong. Italiani fuori dai dieci con Filippo Baroncini quattordicesimo e Gianmarco Garofoli diciassettesimo. Non è successo nulla in classifica generale, probabilmente i big aspetteranno ladi venerdì, così comanda ancora Ben O’Connor con 5” su Primoz Roglic, 1’25” su Enric Mas, 1’46” su Richard Carapaz e 2’18” su Mikel Landa. Givoedì si corre la diciottesimache dovrebbe premiare una fuga.