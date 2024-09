Spende più di 150mila euro per farsi allungare le gambe come piacevano al marito poi il divorzio | Gli faccio il dito medio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si è sottoposta a un difficile intervento perledi 14 centimetri. Ha speso quasi 130 mila sterline, più di 150 mila, per ottenere il risultato. Il tutto per compiacere suo, che sognava di avere al suo fianco una supermodella. E’ la storia di Theresia Fischer, modella e star dei reality britannici, che ha scelto di sfidare i limiti del suo corpo per amore, sottoponendosi a una serie di interventi chirurgici estremamente dolorosi per guadagnare un’altezza di 184 centimetri. Una scelta estrema, dettata non dalla sua volontà, ma dalle parole del suo ex, che le aveva detto chiaramente che non l’avrebbe amata finché non fosse stata altauna top model. Salvo poi ritrovarsi non solo altissima e sproporzionata, ma anche sola: sì, perché nel frattempo ha divorziato dal. Con un investimento di 128.000 sterline (oltre 151.