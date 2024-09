Sinner resterà primo nella Race a fine US Open La sconfitta di Zverev avvicina il n 1 a fine anno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jannikpuò sorridere. Gli US2024 stentrandoloro fase decisiva e l’altoatesino si augura di poter arrivare in fondo. Oggi dovrà affrontare un avversario molto forte come il russo Daniil Medvedev e si tratterà di un banco di prova probante per il pusterese, reduce da un periodo sì di grandi risultati, ma complesso per la vicenda “doping” che lo ha riguardato. Tuttavia, i riscontri ottenuti finora hpermesso adi occupare una posizione assai privilegiata non solo nel ranking ATP, ma anche, ovvero la graduatoria di rendimento della stagione in corso. Jannik, infatti, svetta anche in quest’ultima graduatoria e può vantare un margine di vantaggio che va oltre i 1000 punti nei confronti del più immediato inseguitore, il tedesco Alexander