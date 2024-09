Scuola Saffi si ripristina il tetto danneggiato dalle piogge eccezionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unnuovo per il complesso scolastico ’’’ a San Domenico, che dà su viale Mazzoni, in pieno centro storico. Nell’ambito del piano speciale per la ricostruzione avviato dall’amministrazione comunale e tuttora in corso, il settore Lavori pubblici del Comune di Cesena darà avvio a un nuovo intervento di ripristino e messa in sicurezza dell’ammontare di 120 mila euro. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al rifacimento del manto di copertura delle scuole primarie e secondarie, con particolare riferimento allache, a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose del maggio 2023, necessita di urgenti lavori di ripristino. Composto da vecchi coppi di laterizio, il manto di copertura sarà dotato di una guaina impermeabile anti-infiltrazioni tale da tutelare la parte lignea del solaioe il sottostante cannucciato.