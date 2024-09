Renzi non c’entra la sfida nel campo largo è su chi farà il premier L’opinione di Guandalini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’assillo che pare affliggere la minoranza dei militanti e degli elettori Pd sul ritorno dialla casa del padre è antropologia culturale. Interpretata dai soliti noti, ex Pci che vedono il Pci dove il Pci non c’è più. Lo sgarbo al Partito è offesa grave. Quello che dice e fa il Partito non si discute. Ma per vincere, oggi, c’è da raccogliere di tutto e di più (stando al primo sondaggio dopo le vacanze di Quorum/Youtrend il centrosinistra con Calenda esorpassa il centrodestra). Senza fare gli schizzinosi. E nemmeno i custodi della fedeltà alla bandiera.alla festa dell’Unità di Pesaro ha detto cose per cui, paradossalmente, andrebbe difeso. Avercene degli alleati così.