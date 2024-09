Porta Crucifera risponde al sindaco | maggiore rispetto e tutele per i figuranti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo i disordini avvenuti durante il corteo storico della Giostra, e le dichiarazioni delAlessandro Ghinelli, il Quartiere diinterviene per difendere ie chiarire la propria posizione. Il Quartiere sottolinea che, durante i dieci giorni di eventi, i partecipanti hanno vissuto un clima sereno e collaborativo, con persone di ogni età coinvolte in serate piacevoli e in linea con lo spirito sociale delle associazioni locali. Non sono stati registrati episodi di violenza e i momenti di maggior affluenza si sono svolti senza problemi.critica la comunicazione mediatica, accusata di aver esagerato i fatti e di aver alimentato una spirale di commenti diffamatori sui social media. Il Quartiere intende denunciare coloro che hanno utilizzato il suo nome in modo inappropriato, diffondendo informazioni inesatte.