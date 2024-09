Mercato Artico crede nel suo Cesena | Centrati gli obiettivi squadra competitiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "I risultati si vedranno fra 10 mesi, per ora sono molto soddisfatto delfatto, lungo, complesso, due mesi di difficoltà. Posso dire di aver raggiunto tutti gliprefissati, ora inizia il bello, vediamo cosa dice il campo". Fabio, direttore sportivo del, non nasconde la soddisfazione per aver messo a disposizione di Michele Mignani un organico in grado di competere con chiunque e di giocare a testa alta ovunque, anche se poi arrivano cocenti delusioni come quella di La Spezia. "Non dimentichiamo – è andato avanti – di aver cambiato allenatore e staff tecnico, con 10 nuovi inserimenti. Qualche meccanismo deve essere ancora oliato e cercheremo di imparare dagli errori commessi col Sassuolo e con lo Spezia. Ci portiamo però la mentalità che ha caratterizzato ladurante la scorsa stagione per aggressività, azioni ariose e belle manovre.