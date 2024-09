Louis Vuitton celebra l' America' s Cup con una nuova collezione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Barcellona ospita la 37esima edizione dell’’s Cup, segnando il ritorno della leggendariaCup. La maison francese ha così deciso di presentare unaper uomo e donna di capi di abbigliamento, borse e accessori perre la più antica competizione sportiva internazionale, nonché il più famoso trofeo velico al mondo. Partner principale dell’evento,ha sviluppato la sua capsule collection attorno a tre temi. «Riding the Wave» si ispira all’abbigliamento tipico della vela con capi tecnici e versatili che combinano perfettamente comfort ed eleganza. Pattern grafici in bianco, rosso e blu, colorano così giacche a vento e pantaloncini da “skipper” mentre l’iconica Keepall e la Sailor Sling si sublimano rispettivamente in tela impermeabile e in tessuto idrorepellente.