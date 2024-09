Innovazione digitale e riforma territoriale ADM verso una nuova era

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Stefano Saracchi, Direttore Organizzazione e Trasformazionedell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha annunciato in un’intervista a ItaliaOggi l’avvio della sperimentazione per il rimborso IVA tramite App e l’attuazione della. Mappati 225 procedimenti amministrativi Roma. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli compie un passo decisivola trasformazionee la modernizzazione del proprio assetto. In un’intervista esclusiva rilasciata oggi a ItaliaOggi, Stefano Saracchi, Direttore Organizzazione e Trasformazionedell’Agenzia, ha illustrato le principali innovazioni in corso, sottolineando l’importanza della digitalizzazione per rendere l’Italia più competitiva a livello internazionale.