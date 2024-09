Ho pagato mia figlia 100 dollari per leggere un libro E ha funzionato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) New York, 3 settembre 2024 – “Homia100perun”. È il titolo dell’articolo di Mireille Silcoff pubblicato sul New York Times. E non è uno scherzo. Come scrive sul quotidiano statunitense, la critica culturale e autrice della collezione di racconti brevi “Chez l’Arabe” ha veramentesuadi dodici anni centoper convincerla aun– una mossa che può apparire assurda a primo impatto, ma che in realtà forse non lo è stata poi così tanto, per un semplice motivo: ha. Durante la pandemia, spiega Silcoff, un sondaggio alquanto “deprimente” del Pew Research Centre aveva rivelato quanto la lettura come attività di svago fosse diminuita tra i giovani: quasi il 30% dei tredicenni aveva affermato di nonmai per piacere, o quasi.